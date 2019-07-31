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Суд рассмотрит иск о банкротстве Верхнетуринского машиностроительного завода
31 июль 2019 (15:33)
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Истцом по делу выступает АО «ЭнергосбыТ Плюс». Сумма исковых требований составляет 6,7 млн руб.
Отметим, что Верхнетуринский машиностроительный завод специализируется на производстве высоковольтных вакуумных выключателей.
Истцом по делу выступает АО «ЭнергосбыТ Плюс». Сумма исковых требований составляет 6,7 млн руб.
Отметим, что Верхнетуринский машиностроительный завод специализируется на производстве высоковольтных вакуумных выключателей.
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