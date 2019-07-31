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Суд рассмотрит иск о банкротстве Верхнетуринского машиностроительного завода

31 июль 2019 (15:33)

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.

Истцом по делу выступает АО «ЭнергосбыТ Плюс». Сумма исковых требований составляет 6,7 млн руб.

Отметим, что Верхнетуринский машиностроительный завод специализируется на производстве высоковольтных вакуумных выключателей.

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