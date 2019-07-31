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Число выданных микрозаймов в Свердловской области во II квартале выросло на 2,5%

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. Число выданных микрозаймов в Свердловской области во II квартале 2019 года выросло на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 144 тыс. 583 единиц). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по РФ общее количество выданных займов МФО во II квартале составило 4,54 млн единиц. Это на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.



«Сокращение выдачи в самом массовом сегменте микрозаймов (займов до зарплаты) происходит на фоне снижения рентабельности микрофинансового бизнеса. Многие МФО уже не так охотно предоставляют совсем небольшие займы новым заемщикам, а стараются кредитовать уже проверенных клиентов, которым можно делегировать займы на суммы свыше 10 тыс. руб. При этом основной причиной снижения рентабельности микрокредитования являются прежде всего мероприятия Банка России по «охлаждению» микрофинансового рынка, в том числе по ограничению стоимости микрозаймов», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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