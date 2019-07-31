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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту организации незаконного пребывания на территории РФ более 300 мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, заключавшего с иностранными гражданами фиктивные трудовые договоры, дающие им основания для продления срока пребывания на территории России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Он организовал незаконное пребывание в стране 331 иностранца», — говорится в сообщении.



Ранее, в октябре прошлого года, обвиняемый уже был осужден за фиктивную постановку иностранных граждан на учет по месту пребывания, тогда суд назначил ему штраф в размере 400 тыс. руб.



По новой схеме злоумышленник работал с октября 2018 года по май 2019 года. Сейчас ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства».

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