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В России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»
31 июль 2019 (09:24)
УрБК, Москва, 31.07.2019. В России с 31 июля 2019 года вступил в силу закон об «ипотечных каникулах».
Закон призван защитить оказавшихся в трудной жизненной ситуации граждан от потери жилья. «Ипотечные каникулы» продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заемщика, потерявшего кормильца, имеющего временную нетрудоспособность в течение двух месяцев, признанного инвалидом I либо II группы или имеющего снижение семейного дохода более чем на 30%.
Также по выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодических платежей. Но таким правом можно будет воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. Срок возврата кредита будет автоматически продлен на период действия «ипотечных каникул».
Кроме того, в течение всего срока «ипотечных каникул» переданное в залог единственное жилье не может быть изъято.
Закон распространится и на ранее заключенные кредитные договоры.
Закон призван защитить оказавшихся в трудной жизненной ситуации граждан от потери жилья. «Ипотечные каникулы» продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заемщика, потерявшего кормильца, имеющего временную нетрудоспособность в течение двух месяцев, признанного инвалидом I либо II группы или имеющего снижение семейного дохода более чем на 30%.
Также по выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодических платежей. Но таким правом можно будет воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. Срок возврата кредита будет автоматически продлен на период действия «ипотечных каникул».
Кроме того, в течение всего срока «ипотечных каникул» переданное в залог единственное жилье не может быть изъято.
Закон распространится и на ранее заключенные кредитные договоры.
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