У россиян с 2024 года будет закреплено право на кредитные каникулы

УрБК, Москва, 18.07.2023. Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон, закрепляющий за заемщиками право на кредитные каникулы по потребительскому кредиту. Изначально этот механизм вводился в период пандемии в качестве временного, но с 1 января 2024 года станет доступен всегда, сообщается на сайте парламента.



Заемщик-физлицо, оказавшись в трудной жизненной ситуации, сможет обратиться к кредитору за предоставлением каникул на срок до шести месяцев в течение времени действия договора. Кредитору будет запрещено начислять неустойку, обращаться по поводу взыскания на предмет залога или к поручителю заемщика. Но во время льготного периода будут начисляться проценты.



Максимальный размер займа, по которому можно взять перерыв, установит правительство РФ. Ранее предельная сумма составляла 1,6 млн руб., если есть залог транспортного средства, и 450 тыс. руб. — в остальных случаях.