У россиян с 2024 года будет закреплено право на кредитные каникулы

УрБК, Москва, 12.01.2023. В России с 1 января вступил в силу федеральный закон, который позволяет заемщикам ...08.12.2022 Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве на кредитные каникулы
Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, в котором закрепляется право россиян на кредитные каникулы. ...08.12.2022 Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве на кредитные каникулы
УрБК, Москва, 08.12.2022. Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, в котором закрепляется право ...29.09.2022 В России принят закон о кредитных каникулах для мобилизованных
УрБК, Москва, 29.09.2022. Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, позволяющий призванным по частичной ...06.04.2020 ЦБ: кредитные каникулы не освобождают заемщиков от начисления процентов
УрБК, Москва, 06.04.2020. В Банке России рассказали, что кредитные каникулы не будут бесплатными для заемщиков, ...