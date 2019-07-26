Новости дня
Компания «ФОРЭС» в 2019 году потратит на мероприятия по охране труда и промбезопасности 100 млн рублей
26 июль 2019 (14:41)
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2019. В рамках соглашения с работниками ООО «ФОРЭС» в 2019 году потратит на мероприятия по охране труда и промбезопасности 100 млн руб. Кроме того, для укрепления здоровья сотрудников запланировано израсходовать более 4,6 млн руб., а с учетом предварительных и психиатрических осмотров — более 6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Почти 150 сотрудников компании «ФОРЭС», в том числе 44 работника предпенсионного возраста, укрепят свое здоровье в 2019 году в трех уральских санаториях. Предпенсионерам же такая возможность предоставляется в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 декабря 2018 года № 764Н. Путевки авансом также оплачивает компания, и лишь через несколько месяцев затраты возмещает Фонд социального страхования», — говорится в сообщении.
«Почти 150 сотрудников компании «ФОРЭС», в том числе 44 работника предпенсионного возраста, укрепят свое здоровье в 2019 году в трех уральских санаториях. Предпенсионерам же такая возможность предоставляется в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 декабря 2018 года № 764Н. Путевки авансом также оплачивает компания, и лишь через несколько месяцев затраты возмещает Фонд социального страхования», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Система менеджмента компании «ФОРЭС» подтвердила свое соответствие международному стандарту
- Компания «ФОРЭС» стала лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России»
- На экологические мероприятия компания «ФОРЭС» и ее предприятия-партнеры затратили в 2018 году более 208 млн рублей
- Министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов посетил Сухоложское подразделение компании «Форэс»
- Компания «ФОРЭС» в 2019 году планирует дважды повысить зарплату работникам