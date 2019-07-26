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Компания «ФОРЭС» в 2019 году потратит на мероприятия по охране труда и промбезопасности 100 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2019. В рамках соглашения с работниками ООО «ФОРЭС» в 2019 году потратит на мероприятия по охране труда и промбезопасности 100 млн руб. Кроме того, для укрепления здоровья сотрудников запланировано израсходовать более 4,6 млн руб., а с учетом предварительных и психиатрических осмотров — более 6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Почти 150 сотрудников компании «ФОРЭС», в том числе 44 работника предпенсионного возраста, укрепят свое здоровье в 2019 году в трех уральских санаториях. Предпенсионерам же такая возможность предоставляется в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 декабря 2018 года № 764Н. Путевки авансом также оплачивает компания, и лишь через несколько месяцев затраты возмещает Фонд социального страхования», — говорится в сообщении.

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