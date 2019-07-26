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Жителя Миасса осудили за реализацию фальсифицированного алкоголя на сумму 4 млн рублей
26 июль 2019 (10:49)
УрБК, Челябинск, 26.07.2019. В Миассе осудили местного жителя, продававшего в арендованных гаражах фальсифицированный алкоголь — водку, бренди, текилу, джин и коньяк. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
В феврале сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него 16,8 тыс. бутылок на общую сумму около 4 млн руб., которые он приобрел у неустановленного лица с 2018 по 2019 годы.
Мужчину признали виновным по части 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, причинившее крупный ущерб» и части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными или акцизными марками, совершенные в особо крупном размере».
«В результате преступных действий правообладателям товарных знаков причинен материальный ущерб на общую сумму более 2,6 млн руб. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом размере 250 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
В феврале сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него 16,8 тыс. бутылок на общую сумму около 4 млн руб., которые он приобрел у неустановленного лица с 2018 по 2019 годы.
Мужчину признали виновным по части 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, причинившее крупный ущерб» и части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными или акцизными марками, совершенные в особо крупном размере».
«В результате преступных действий правообладателям товарных знаков причинен материальный ущерб на общую сумму более 2,6 млн руб. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом размере 250 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
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