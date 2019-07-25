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В Свердловской области количество внеплановых проверок бизнеса со стороны Россельхознадзора увеличилось на 14%
25 июль 2019 (18:04)
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2019. В Свердловской области в I полугодии количество внеплановых проверок бизнеса Россельхознадзора увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила и. о. руководителя регионального управления ведомства Светлана Терехова на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики Россельхознадзора.
«Это объясняется возросшим количеством поступающих в управление обращений граждан, на основании которых организуются проверки, а также исполнением поручений правительства РФ в отношении организаций, осуществляющих производство, хранение и реализацию пищевой продукции, с целью предотвращения и недопущения оборота некачественной и опасной продукции», — сообщает пресс-служба ведомства.
При этом было отмечено, что в целом за три года число проверок Россельхознадзора уменьшилось на 41% за счет снижения числа проверок малого и среднего предпринимательства.
«Тенденция снижения обусловлена мораторием на проверки в отношении малого бизнеса, а также формированием плана проверок на 2019 год в соответствии с риск-ориентированным подходом», — уточняет пресс-служба.
«Это объясняется возросшим количеством поступающих в управление обращений граждан, на основании которых организуются проверки, а также исполнением поручений правительства РФ в отношении организаций, осуществляющих производство, хранение и реализацию пищевой продукции, с целью предотвращения и недопущения оборота некачественной и опасной продукции», — сообщает пресс-служба ведомства.
При этом было отмечено, что в целом за три года число проверок Россельхознадзора уменьшилось на 41% за счет снижения числа проверок малого и среднего предпринимательства.
«Тенденция снижения обусловлена мораторием на проверки в отношении малого бизнеса, а также формированием плана проверок на 2019 год в соответствии с риск-ориентированным подходом», — уточняет пресс-служба.
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