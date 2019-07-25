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В Свердловской области с начала года доля страховых пенсий по старости составила 78%

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2019. В Свердловской области за I полугодие 2019 года назначено 20,5 тыс. страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Доля страховых пенсий по старости среди всех страховых пенсий в регионе составила 78%. Об этом сообщает группа по взаимодействию со СМИ Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.



Всего в России с начала года Пенсионный фонд (ПФР) назначил 509 тыс. пенсий по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению. Большинство назначений, согласно данным территориальных органов ПФР, относится к страховой пенсии по старости — основному виду пенсии в России. Их доля составила 59%.



«Несмотря на то, что с нынешнего года началось повышение возраста для назначения пенсии, многие граждане продолжили пользоваться предоставленными льготами и гарантиями по досрочному выходу на пенсию. Это, в частности, относится к работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда», — говорится в сообщении.



Помимо этого, Пенсионный фонд в полном объеме продолжил назначение пенсий по инвалидности и по потере кормильца, поскольку их не коснулись переходные положения нового законодательства.



Поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и некоторые виды пенсии по государственному обеспечению, продлится в течение 10 лет. В первые несколько лет указанного периода действует специальная льгота — назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста. Она предусмотрена для женщин 1964-1965 года рождения и мужчин 1959-1960 года рождения, которые по условиям прежнего законодательства должны были выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах. Благодаря льготе такие граждане начали выходить на пенсию с 1 июля этого года в возрасте 55,5 лет (женщины) и 60,5 лет (мужчины).

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">25 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:43</span><br /><strong>В Свердловской области с начала года доля страховых пенсий по старости составила 78%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 25.07.2019. В Свердловской области за I полугодие 2019 года назначено 20,5 тыс. страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Доля страховых пенсий по старости среди всех страховых пенсий в регионе составила 78%. Об этом сообщает группа по взаимодействию со СМИ Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088688-v-sverdlovskoy-oblasti-s-nachala-goda-dolya-strahovyh-pensiy-po-starosti-sostavila-78.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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