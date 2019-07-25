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В Свердловской области с начала года доля страховых пенсий по старости составила 78%
25 июль 2019 (16:43)
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2019. В Свердловской области за I полугодие 2019 года назначено 20,5 тыс. страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Доля страховых пенсий по старости среди всех страховых пенсий в регионе составила 78%. Об этом сообщает группа по взаимодействию со СМИ Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.
Всего в России с начала года Пенсионный фонд (ПФР) назначил 509 тыс. пенсий по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению. Большинство назначений, согласно данным территориальных органов ПФР, относится к страховой пенсии по старости — основному виду пенсии в России. Их доля составила 59%.
«Несмотря на то, что с нынешнего года началось повышение возраста для назначения пенсии, многие граждане продолжили пользоваться предоставленными льготами и гарантиями по досрочному выходу на пенсию. Это, в частности, относится к работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда», — говорится в сообщении.
Помимо этого, Пенсионный фонд в полном объеме продолжил назначение пенсий по инвалидности и по потере кормильца, поскольку их не коснулись переходные положения нового законодательства.
Поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и некоторые виды пенсии по государственному обеспечению, продлится в течение 10 лет. В первые несколько лет указанного периода действует специальная льгота — назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста. Она предусмотрена для женщин 1964-1965 года рождения и мужчин 1959-1960 года рождения, которые по условиям прежнего законодательства должны были выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах. Благодаря льготе такие граждане начали выходить на пенсию с 1 июля этого года в возрасте 55,5 лет (женщины) и 60,5 лет (мужчины).
Всего в России с начала года Пенсионный фонд (ПФР) назначил 509 тыс. пенсий по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению. Большинство назначений, согласно данным территориальных органов ПФР, относится к страховой пенсии по старости — основному виду пенсии в России. Их доля составила 59%.
«Несмотря на то, что с нынешнего года началось повышение возраста для назначения пенсии, многие граждане продолжили пользоваться предоставленными льготами и гарантиями по досрочному выходу на пенсию. Это, в частности, относится к работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда», — говорится в сообщении.
Помимо этого, Пенсионный фонд в полном объеме продолжил назначение пенсий по инвалидности и по потере кормильца, поскольку их не коснулись переходные положения нового законодательства.
Поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и некоторые виды пенсии по государственному обеспечению, продлится в течение 10 лет. В первые несколько лет указанного периода действует специальная льгота — назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста. Она предусмотрена для женщин 1964-1965 года рождения и мужчин 1959-1960 года рождения, которые по условиям прежнего законодательства должны были выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах. Благодаря льготе такие граждане начали выходить на пенсию с 1 июля этого года в возрасте 55,5 лет (женщины) и 60,5 лет (мужчины).
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