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В Свердловской области ФАС зафиксировала снижение цен на бензин АИ-92, АИ-95 и дизтопливо
25 июль 2019 (16:05)
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2019. Свердловское УФАС с 15 по 21 июля 2019 года зафиксировало снижение средней цены на АИ-92, АИ-95 и дизтопливо. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) упала на 4 коп. до 41,82 руб., цена АИ-95 снизилась на ту же сумму —до 44,66 руб. за литр.
Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области теперь можно приобрести за 45,69 руб. Он стал стоить в среднем на 5 коп. меньше, чем неделей ранее. Сжиженный углеводородный газ вырос в цене на 1 коп., теперь его цена за литр — 20,44 руб.
За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) упала на 4 коп. до 41,82 руб., цена АИ-95 снизилась на ту же сумму —до 44,66 руб. за литр.
Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области теперь можно приобрести за 45,69 руб. Он стал стоить в среднем на 5 коп. меньше, чем неделей ранее. Сжиженный углеводородный газ вырос в цене на 1 коп., теперь его цена за литр — 20,44 руб.
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