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Официальный курс доллара США вырос на 4 коп., евро снизился на 3 коп.
25 июль 2019 (14:46)
УрБК, Москва, 25.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 июля 2019 года. Курс долл. США вырос на 4,10 коп. до 63,15 руб., евро снизился на 3,01 коп. до 70,29 руб.
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