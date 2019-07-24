Новости дня

В Свердловской области заржали подозреваемых в разбойном нападении на центр микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. В Арамили задержали подозреваемых в разбойном нападении на микрофинансовую организацию (МФО) в Асбесте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



«В офис, расположенный на Ленинградской улице города Асбеста, зашли двое мужчин. Один из них был в маске, второй вооружен ножом. Угрожая сотруднице, они забрали из кассы денежные средства, после чего связали ее скотчем и скрылись», — комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».



Через два дня подозреваемых задержали в Арамили. Ими оказались двое местных жителей, один из которых ранее был судим за незаконный оборот наркотических средств.



Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:28</span><br /><strong>В Свердловской области заржали подозреваемых в разбойном нападении на центр микрозаймов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. В Арамили задержали подозреваемых в разбойном нападении на микрофинансовую организацию (МФО) в Асбесте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088657-v-sverdlovskoy-oblasti-zarzhali-podozrevaemyh-v-razboynom-napadenii-na-centr-mikrozaymov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: