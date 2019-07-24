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В Свердловской области заржали подозреваемых в разбойном нападении на центр микрозаймов

24 июль 2019 (17:28)

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. В Арамили задержали подозреваемых в разбойном нападении на микрофинансовую организацию (МФО) в Асбесте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

«В офис, расположенный на Ленинградской улице города Асбеста, зашли двое мужчин. Один из них был в маске, второй вооружен ножом. Угрожая сотруднице, они забрали из кассы денежные средства, после чего связали ее скотчем и скрылись», — комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».

Через два дня подозреваемых задержали в Арамили. Ими оказались двое местных жителей, один из которых ранее был судим за незаконный оборот наркотических средств.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

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