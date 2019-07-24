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Экологическая программа ММК позволила улучшить качество воздуха в Магнитогорске
24 июль 2019 (14:16)
УрБК, Магнитогорск, 24.07.2019. Реализация экологической программы Магнитогорского металлургического комбината (ММК) позволила заметно улучшить качество атмосферного воздуха в Магнитогорске. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».
«Магнитогорск по итогам 2018 года исключен из списка российских городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха, говорится в обзоре Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Благодаря масштабной экологической программе ММК комплексный индекс загрязнения атмосферы в городе снизится к 2025 году до низкого уровня», — говорится в сообщении.
Основанием для исключения Магнитки из приоритетного списка городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в 2018 году стало улучшение экологической ситуации в городе, указывают авторы исследования.
«В Магнитогорске по сравнению с предыдущим годом уменьшились концентрации бензапирена более чем в два раза», — сообщают авторы документа.
«Результаты исследования отражают последовательные усилия ММК по снижению техногенного воздействия на окружающую среду. Только в прошлом году компания успешно реализовала 84 экологических проекта с общим объемом финансирования 8 млрд 967 млн руб., что почти на треть больше аналогичного показателя предыдущего года», — заявил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК Григорий Щуров.
С 2015 года на Магнитогорском металлургическом комбинате осуществляется стратегическая инициатива «Чистый город», которая позволит к 2025 году снизить комплексный индекс загрязнения атмосферы города до уровня ниже 5 единиц. В рамках данной инициативы компания в последние годы завершила реконструкцию сероулавливающих установок в аглоцехе с общим объемом инвестиций более 4 млрд руб., модернизировала газоочистную установку в электросталеплавильном цехе с общим объемом инвестиций 1,9 млрд руб., построила системы аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и 10 стоимостью 1,2 млрд руб.
В июле этого года ММК запустил новую аглофабрику с общим объемом инвестиций около 30 млрд рублей, построенную с применением новейших экологичных технологий. Благодаря этому удастся сократить выбросы пыли в агломерационном производстве в два раза, диоксида серы — в четыре раза, бензапирена — в 16 раз. На очереди — строительство комплекса новой коксовой батареи, с запуском которой будут выведены из строя пять старых батарей. В общей сложности экологические проекты ММК позволят компании к 2025 году уменьшить выбросы в атмосферу на 26,3 тыс. т в год, что совместно с городскими мероприятиями обеспечит снижение на 20% совокупного объема выбросов по Магнитогорску.
«Общие затраты ПАО «ММК» на природоохранную деятельность в период с 2000-го по 2018 годы превысили 58 млрд рублей. До 2025 года компания направит на эти цели еще более 38 млрд руб., включая 21,7 млрд руб. — на воздухоохранные мероприятия», — сообщили в пресс-службе ММК.
«Магнитогорск по итогам 2018 года исключен из списка российских городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха, говорится в обзоре Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Благодаря масштабной экологической программе ММК комплексный индекс загрязнения атмосферы в городе снизится к 2025 году до низкого уровня», — говорится в сообщении.
Основанием для исключения Магнитки из приоритетного списка городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в 2018 году стало улучшение экологической ситуации в городе, указывают авторы исследования.
«В Магнитогорске по сравнению с предыдущим годом уменьшились концентрации бензапирена более чем в два раза», — сообщают авторы документа.
«Результаты исследования отражают последовательные усилия ММК по снижению техногенного воздействия на окружающую среду. Только в прошлом году компания успешно реализовала 84 экологических проекта с общим объемом финансирования 8 млрд 967 млн руб., что почти на треть больше аналогичного показателя предыдущего года», — заявил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК Григорий Щуров.
С 2015 года на Магнитогорском металлургическом комбинате осуществляется стратегическая инициатива «Чистый город», которая позволит к 2025 году снизить комплексный индекс загрязнения атмосферы города до уровня ниже 5 единиц. В рамках данной инициативы компания в последние годы завершила реконструкцию сероулавливающих установок в аглоцехе с общим объемом инвестиций более 4 млрд руб., модернизировала газоочистную установку в электросталеплавильном цехе с общим объемом инвестиций 1,9 млрд руб., построила системы аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и 10 стоимостью 1,2 млрд руб.
В июле этого года ММК запустил новую аглофабрику с общим объемом инвестиций около 30 млрд рублей, построенную с применением новейших экологичных технологий. Благодаря этому удастся сократить выбросы пыли в агломерационном производстве в два раза, диоксида серы — в четыре раза, бензапирена — в 16 раз. На очереди — строительство комплекса новой коксовой батареи, с запуском которой будут выведены из строя пять старых батарей. В общей сложности экологические проекты ММК позволят компании к 2025 году уменьшить выбросы в атмосферу на 26,3 тыс. т в год, что совместно с городскими мероприятиями обеспечит снижение на 20% совокупного объема выбросов по Магнитогорску.
«Общие затраты ПАО «ММК» на природоохранную деятельность в период с 2000-го по 2018 годы превысили 58 млрд рублей. До 2025 года компания направит на эти цели еще более 38 млрд руб., включая 21,7 млрд руб. — на воздухоохранные мероприятия», — сообщили в пресс-службе ММК.
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