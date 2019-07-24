Новости дня

Экологическая программа ММК позволила улучшить качество воздуха в Магнитогорске

УрБК, Магнитогорск, 24.07.2019. Реализация экологической программы Магнитогорского металлургического комбината (ММК) позволила заметно улучшить качество атмосферного воздуха в Магнитогорске. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».



«Магнитогорск по итогам 2018 года исключен из списка российских городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха, говорится в обзоре Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Благодаря масштабной экологической программе ММК комплексный индекс загрязнения атмосферы в городе снизится к 2025 году до низкого уровня», — говорится в сообщении.



Основанием для исключения Магнитки из приоритетного списка городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в 2018 году стало улучшение экологической ситуации в городе, указывают авторы исследования.



«В Магнитогорске по сравнению с предыдущим годом уменьшились концентрации бензапирена более чем в два раза», — сообщают авторы документа.



«Результаты исследования отражают последовательные усилия ММК по снижению техногенного воздействия на окружающую среду. Только в прошлом году компания успешно реализовала 84 экологических проекта с общим объемом финансирования 8 млрд 967 млн руб., что почти на треть больше аналогичного показателя предыдущего года», — заявил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК Григорий Щуров.



С 2015 года на Магнитогорском металлургическом комбинате осуществляется стратегическая инициатива «Чистый город», которая позволит к 2025 году снизить комплексный индекс загрязнения атмосферы города до уровня ниже 5 единиц. В рамках данной инициативы компания в последние годы завершила реконструкцию сероулавливающих установок в аглоцехе с общим объемом инвестиций более 4 млрд руб., модернизировала газоочистную установку в электросталеплавильном цехе с общим объемом инвестиций 1,9 млрд руб., построила системы аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и 10 стоимостью 1,2 млрд руб.



В июле этого года ММК запустил новую аглофабрику с общим объемом инвестиций около 30 млрд рублей, построенную с применением новейших экологичных технологий. Благодаря этому удастся сократить выбросы пыли в агломерационном производстве в два раза, диоксида серы — в четыре раза, бензапирена — в 16 раз. На очереди — строительство комплекса новой коксовой батареи, с запуском которой будут выведены из строя пять старых батарей. В общей сложности экологические проекты ММК позволят компании к 2025 году уменьшить выбросы в атмосферу на 26,3 тыс. т в год, что совместно с городскими мероприятиями обеспечит снижение на 20% совокупного объема выбросов по Магнитогорску.



«Общие затраты ПАО «ММК» на природоохранную деятельность в период с 2000-го по 2018 годы превысили 58 млрд рублей. До 2025 года компания направит на эти цели еще более 38 млрд руб., включая 21,7 млрд руб. — на воздухоохранные мероприятия», — сообщили в пресс-службе ММК.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:16</span><br /><strong>Экологическая программа ММК позволила улучшить качество воздуха в Магнитогорске</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Магнитогорск, 24.07.2019. Реализация экологической программы Магнитогорского металлургического комбината (ММК) позволила заметно улучшить качество атмосферного воздуха в Магнитогорске. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088645-ekologicheskaya-programma-mmk-pozvolila-uluchshit-kachestvo-vozduha-v-magnitogorske.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: