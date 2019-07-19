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ЕВРАЗ НТМК завершил техническое перевооружение центральной компрессорной станции
19 июль 2019 (18:03)
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2019. ЕВРАЗ НТМК завершил техническое перевооружение центральной компрессорной станции кислородно-компрессорного цеха.
Объект обеспечивает сжатым воздухом все цеха и подразделения комбината, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
В торжественной церемонии открытия обновленной станции принял участие управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, главный энергетик Денис Корякин, руководители и сотрудники кислородно-компрессорного цеха.
«На ЕВРАЗ НТМК есть традиция к каждому Дню металлурга открывать новый производственный объект. Мы обновляем комбинат и сейчас готовимся подписать контракты на реконструкцию рельсобалочного стана и строительство машины непрерывного литья заготовок № 5», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.
На станции запущены два современных экономичных комплекса компрессоров с системой водоподготовки, которые на 30% энергоэффективнее и вдвое производительней, чем работавшие там 4 турбокомпрессора.
Агрегаты оснащены средствами автоматизации, что позволяет гибко регулировать режимы работы, устанавливать и поддерживать заданное давление в сетевых трубопроводах. Это позволяет экономить электроэнергию на 27 тыс. МВт/ч в год, в денежном выражении — более 85 млн руб. Производительность двух новых турбокомпрессоров — 100 тыс. м³/ч.
Реализация проекта начата в ноябре 2018 года. Инвестиции в техническое перевооружение превысили 600 млн руб.
Как сообщили представители компании, сжатый воздух, вырабатываемый центральной компрессорной станцией, используется для работы конвертеров, машин непрерывного литья заготовок, аспирации доменного цеха, прессов колесобандажного, рельсобалочного и фасонно-литейного цехов, для нужд коксохимического производства, а также ремонтных служб комбината.
Объект обеспечивает сжатым воздухом все цеха и подразделения комбината, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
В торжественной церемонии открытия обновленной станции принял участие управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, главный энергетик Денис Корякин, руководители и сотрудники кислородно-компрессорного цеха.
«На ЕВРАЗ НТМК есть традиция к каждому Дню металлурга открывать новый производственный объект. Мы обновляем комбинат и сейчас готовимся подписать контракты на реконструкцию рельсобалочного стана и строительство машины непрерывного литья заготовок № 5», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.
На станции запущены два современных экономичных комплекса компрессоров с системой водоподготовки, которые на 30% энергоэффективнее и вдвое производительней, чем работавшие там 4 турбокомпрессора.
Агрегаты оснащены средствами автоматизации, что позволяет гибко регулировать режимы работы, устанавливать и поддерживать заданное давление в сетевых трубопроводах. Это позволяет экономить электроэнергию на 27 тыс. МВт/ч в год, в денежном выражении — более 85 млн руб. Производительность двух новых турбокомпрессоров — 100 тыс. м³/ч.
Реализация проекта начата в ноябре 2018 года. Инвестиции в техническое перевооружение превысили 600 млн руб.
Как сообщили представители компании, сжатый воздух, вырабатываемый центральной компрессорной станцией, используется для работы конвертеров, машин непрерывного литья заготовок, аспирации доменного цеха, прессов колесобандажного, рельсобалочного и фасонно-литейного цехов, для нужд коксохимического производства, а также ремонтных служб комбината.
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