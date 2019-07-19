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Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 18 коп.
19 июль 2019 (16:26)
УрБК, Москва, 19.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 июля 2019 года. Курс долл. США вырос на 3,8 коп. до 62,86 руб., евро увеличился на 18,73 коп. до 70,79 руб.
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