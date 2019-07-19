Новости дня

Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 18 коп.

19 июль 2019 (16:26)

УрБК, Москва, 19.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 июля 2019 года. Курс долл. США вырос на 3,8 коп. до 62,86 руб., евро увеличился на 18,73 коп. до 70,79 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: