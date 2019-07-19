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Компанию «ЛСР.Строительство-Урал» оштрафовали на 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2019. В Екатеринбурге оштрафовали ООО «ЛСР.Строительство-Урал» на 500 тыс. руб. за коррупционное правонарушение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как рассказали в ведомстве, сотрудник строительной фирмы в 2016 году принял предложение на тот момент старшего государственного инспектора дорожного надзора штабной группы 1 роты полка ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу об оказании последнему услуг на безвозмездной основе.



«Бывший старший государственный инспектор полка ДПС предложил представителю юридического лица оказать ему услуги на безвозмездной основе в виде перевозки самосвалами скального грунта по указанному им адресу за счет указанного предприятия. При этом за данные услуги он обещал оказывать общее покровительство, а именно не осуществлять в отношении ООО «ЛСР.Строительство-Урал» проверочных мероприятий, не составлять протоколы в отношении юридического лица за возможные нарушения. Сотруднику полка ДПС впоследствии были оказаны услуги на сумму 60,5 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



Кировский районный суд Екатеринбурга в апреле 2019 года назначил бывшему сотруднику ДПС штраф в размере 600 тыс. руб. с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций на срок 3 года.



В отношении компании «ЛСР.Строительство-Урал» было возбуждено административное дело по статье 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Предприятию назначили штраф в размере 500 тыс. руб. В возбуждении уголовного дела в связи с активным способствованием раскрытию преступного деяния было отказано. Судебный акт не вступил в законную силу.



В пресс-службе компании «ЛСР. Строительство-Урал» заявили, что компания не участвовала в уголовном процессе и не умела экономического интереса давать взятку полицейскому. Решение суда они будут обжаловать.



«В ситуации, описанной прокуратурой Кировского района Екатеринбурга, упоминаемый сотрудник действовал не в интересах «ЛСР. Строительство-Урал», а исключительно в личных целях с целью сохранения должности в организации и злоупотребляя своим служебным положением, не уведомив о своих намерениях непосредственное руководство. С компанией «Урал-Строй», фактическим владельцем которой он являлся на момент совершения преступления (в настоящее время он является ее директором), у «ЛСР. Строительство-Урал» был заключен договор на помывку колес. Соответственно, за все штрафы и убытки была ответственна подрядная организация. Таким образом у «ЛСР. Строительство-Урал» отсутствовал экономический интерес в даче взяток старшему государственному инспектору ДПС ГИБДД УМВД России. Также необходимо отметить, что «ЛСР. Строительство-Урал» в уголовном процессе не участвовало. Все выводы суд сделал на основании слов сотрудника, который защищал себя и свою компанию. В «ЛСР. Строительство-Урал» он давно не работает. Решение суда наша компания будет обжаловать в вышестоящих инстанциях», — заявили в компании.

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