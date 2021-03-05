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Новый руководитель ГИБДД Екатеринбурга Роман Ярыш приступил к работе

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Сотрудникам Госавтоинспекции Екатеринбурга 27 февраля представили нового руководителя. После этого Роман Ярыш приступил к исполнению служебных обязанностей, сообщает отделение пропаганды ведомства.

Роман Ярыш пришел в органы внутренних дел после многолетней службы в Вооруженных силах РФ. «Прошел путь от помощника командира отдельной роты ГИБДД УВД Верх-Исетского района до командира полка ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу», — отметили в отделении пропаганды екатеринбургской ГИБДД. С 2020 года до последнего времени Р. Ярыш работал в Новоуральске.
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