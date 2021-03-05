Новый руководитель ГИБДД Екатеринбурга Роман Ярыш приступил к работе

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает о необходимости предоставлять преимущества в ...06.02.2017 Начальником ГИБДД Екатеринбурга назначен Вадим Буйдалин
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. Личному составу Госавтоинспекции Екатеринбурга представили нового руководителя — ...12.03.2013 Начальником ГИБДД Екатеринбурга назначен Вячеслав Горев
Начальником ГИБДД УМВД по Екатеринбургу назначен бывший начальник отделения ГИБДД ОВД Ирбита, подполковник полиции ...12.03.2013 ГИБДД Екатеринбурга возглавил Вячеслав Горев
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2013. Начальником ГИБДД УМВД по Екатеринбургу назначен бывший начальник отделения ГИБДД ОВД ...28.02.2013 Начальник ГИБДД Екатеринбурга Юрий Замятин отправлен в отставку
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2013. Начальник ГИБДД Екатеринбурга Юрий Замятин ушел в отставку по выслуге лет. Временно ...