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Свердловские предприниматели в первом полугодии получили господдержку на сумму свыше 1,5 млрд рублей
18 июль 2019 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2019. В Свердловской области за полгода 400 субъектов малого и среднего бизнеса получили финансовую поддержку на общую сумму 1,55 млрд руб. в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает Департамент информационной политики Среднего Урала.
«Всего с начала года поддержку получили 4 265 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 400 — финансовую, а 3 865 — образовательную и консультационную поддержку», — цитирует ведомство заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Евгения Копеляна.
Департамент уточняет, что объем финансовой поддержки за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 400 млн руб. Отмечается, что это стало возможным благодаря докапитализации фондов микрофинансирования и гарантийного фонда. Всего на реализацию национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства в 2019 году в Свердловской области планируется направить 3,2 млрд руб., в том числе 976,6 млн руб. — за счет средств федерального бюджета, 83,5 млн руб. — из бюджета области и 800 тыс. руб. — из местных бюджетов.
«Всего с начала года поддержку получили 4 265 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 400 — финансовую, а 3 865 — образовательную и консультационную поддержку», — цитирует ведомство заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Евгения Копеляна.
Департамент уточняет, что объем финансовой поддержки за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 400 млн руб. Отмечается, что это стало возможным благодаря докапитализации фондов микрофинансирования и гарантийного фонда. Всего на реализацию национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства в 2019 году в Свердловской области планируется направить 3,2 млрд руб., в том числе 976,6 млн руб. — за счет средств федерального бюджета, 83,5 млн руб. — из бюджета области и 800 тыс. руб. — из местных бюджетов.
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