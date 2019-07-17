Новости дня

Audi отзывает 120 автомобилей из-за проблем с системой охлаждения двигателя

17 июль 2019 (17:40)

УрБК, Москва, 17.07.2019. ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает 120 автомобилей марки Audi A6 и A7 в связи с возможными проблемами с трубкой охлаждающей жидкости, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2019 году.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что в результате прилегания трубки ОЖ стирается оксидный слой. С течением времени это может привести к утечке охлаждающей жидкости», — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв.
На транспортных средствах заменят трубки охлаждающей жидкости, все работы будут бесплатны для владельцев.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: