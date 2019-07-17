Новости дня
Audi отзывает 120 автомобилей из-за проблем с системой охлаждения двигателя
17 июль 2019 (17:40)
УрБК, Москва, 17.07.2019. ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает 120 автомобилей марки Audi A6 и A7 в связи с возможными проблемами с трубкой охлаждающей жидкости, сообщает Росстандарт.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2019 году.
«Причиной отзыва транспортных средств является то, что в результате прилегания трубки ОЖ стирается оксидный слой. С течением времени это может привести к утечке охлаждающей жидкости», — говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв.
На транспортных средствах заменят трубки охлаждающей жидкости, все работы будут бесплатны для владельцев.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2019 году.
«Причиной отзыва транспортных средств является то, что в результате прилегания трубки ОЖ стирается оксидный слой. С течением времени это может привести к утечке охлаждающей жидкости», — говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв.
На транспортных средствах заменят трубки охлаждающей жидкости, все работы будут бесплатны для владельцев.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Porsche отзывает в России более 2 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с кондиционером
- Volkswagen отзывает в России более 7 тыс. автомобилей Audi из-за насоса охлаждающей жидкости
- В России отзывают 15,6 тысяч автомобилей Ford из-за угрозы возгорания в двигателе
- Volkswagen отзывает в России почти 1 тыс. автомобилей Audi
- Volkswagen отзывает из России более 14 тыс. автомобилей Audi