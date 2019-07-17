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Audi отзывает 120 автомобилей из-за проблем с системой охлаждения двигателя

УрБК, Москва, 17.07.2019. ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает 120 автомобилей марки Audi A6 и A7 в связи с возможными проблемами с трубкой охлаждающей жидкости, сообщает Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2019 году.



«Причиной отзыва транспортных средств является то, что в результате прилегания трубки ОЖ стирается оксидный слой. С течением времени это может привести к утечке охлаждающей жидкости», — говорится в сообщении.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв.

На транспортных средствах заменят трубки охлаждающей жидкости, все работы будут бесплатны для владельцев.

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