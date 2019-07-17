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Средневзвешенная ставка по ипотеке в РФ в мае составила 10,54%

УрБК, Москва, 17.07.2019. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в мае 2019 года составила 10,54%. Ее исторический минимум (9,41%) был в сентябре-октябре 2018 года. Об этом сообщается в материалах Банка России.



«По результатам мониторинга процентных ставок по ипотечным кредитам (по банкам, являющимся лидерами на рынке ипотечного кредитования) в первом полугодии 2019 года наблюдалось снижение ставок на первичном и вторичном рынках жилья в диапазоне 0,2-0,6 п. п.», — говорится в документе.



Как сообщает регулятор, население продолжило брать в среднем более крупные ипотечные кредиты. За январь-май 2019 года было предоставлено 478 тыс. новых кредитов на сумму 1 трлн руб., что меньше на 11,9% в количественном выражении и на 1,9% — в денежном, чем в аналогичный период 2018 года.

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