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Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро снизился на 12 коп.
17 июль 2019 (16:11)
УрБК, Москва, 17.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 июля 2019 года. Курс долл. США вырос на 13,22 коп. до 62,94 руб., евро снизился на 12,19 коп. до 70,55 руб.
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