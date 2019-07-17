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Личная инфляция россиян в июне перешла к росту

УрБК, Москва, 17.07.2019. В июне прервалось наблюдавшееся четыре месяца подряд снижение индекса, отражающего реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги (дефлятора). Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».



В первый месяц лета россияне платили за повседневные товары больше, чем в мае.



«В июне четырехмесячный тренд по снижению дефлятора был прерван. При официальной инфляции в 0% дефлятор получил значение в 0,5%. Накопленные с начала года значения двух индексов опять пошли на сближение: дефлятор за шесть месяцев достиг уровня в 2,3%, а инфляция — 2,5%», — говорится в сообщении.



Аналитики холдинга объясняют рост дефлятора ростом цен на топливо и на набор привычных товаров.



«Если в предыдущие четыре месяца мы фиксировали снижение дефлятора, а в апреле и мае даже были зафиксированы отрицательные значения индекса, то это говорило об успешности различных стратегий экономии, которые применяют наши потребители. То есть россиянам каждый месяц удавалось платить за привычные товары меньше, чем месяцем ранее. Рост же дефлятора в июне свидетельствует об изменении ситуации. Борьба с растущими ценами оказалась менее результативной. Возможно, в текущем году сезонное снижение цен на овощи и фрукты началось раньше обычного в силу раннего урожая. Однако это не смогло в целом спасти ситуацию. За общий набор привычных товаров россияне платили дороже», — прокомментировал ситуацию президент исследовательского холдинга «Ромир» и доктор социологических наук Андрей Милехин.



Отмечается, что основой для расчета дефлятора являются данные скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel о реально совершенных покупках по реальным ценам, поэтому дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя.

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