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Екатеринбург вошёл в топ-200 самых безопасных городов мира

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. Екатеринбург оказался на 198 месте в списке из 328 городов мира, выстроенных по уровню безопасности проживания. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации города со ссылкой на рейтинг портала Numbeo.



Среди российских городов в рейтинге также оказались Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.



«В результате опроса Екатеринбургу был присвоен индекс безопасности 53,21 балла. Самым безопасным из российских городов признан Нижний Новгород — почти 73 балла (53 место). Также в рейтинг вошли Санкт-Петербург (133 место и 60,57 балла), Москва (143 место с индексом 59,35) и Новосибирск, набравший 52,36 и занявший итоговое 204 место», — говорится в сообщении.



Верхнюю строчку рейтинга заняла столица Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Уровень безопасности в этом городе оценили в 89,4 балла из 100 возможных. На второй позиции — Доха (Катар) с 88 баллами, на третьей — канадский Квебек (85 баллов).



Последняя строчка списка досталась Каракасу (Венесуэла), где индекс безопасности равен 14,7 балла.



Если рассматривать города бывшего СССР, то наиболее безопасным для проживания признан эстонский Тарту (79,6 балла, 16 место рейтинга), а наименее — казахский Алматы (29,4 балла, 308 место).



Рейтинг составлен на основе онлайн-опроса граждан разных стран в первом полугодии 2019 года.

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