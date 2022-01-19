УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:43

Екатеринбург попал в топ-200 самых комфортных городов мира

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Екатеринбург занял 173-е место в рейтинге самых комфортных городов мира. Такую оценку дал международный портал Numbeo.

При составлении списка оценивались покупательская способность населения, уровень загрязнения окружающей среды, доступность жилья, стоимость жизни.

Екатеринбург опередил в рейтинге такие города, как Алматы, Дели, Рио-де-Жанейро. Среди российских городов в топ-200 также попали Нижний Новгород (105-е место), Москва (153-е), Санкт-Петербург (157-е), Новосибирск (178-е). Возглавляют рейтинг Гаага, Роттердам и Люксембург.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.01.2022 Екатеринбург занял 20 место в рейтинге городов по стоимости вторичного жилья

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. Екатеринбург занял 20 место в рейтинге городов РФ по стоимости жилья на вторичном ...

15.10.2021 Екатеринбург вошел в топ-5 самых комфортных городов РФ для работы на фрилансе

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2021. Екатеринбург вошел в число самых комфортных городов России для работы на фрилансе. Об ...

17.07.2019 Екатеринбург вошёл в топ-200 самых безопасных городов мира

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. Екатеринбург оказался на 198 месте в списке из 328 городов мира, выстроенных по уровню ...

30.10.2014 Екатеринбург занял пятое место в рейтинге 100 крупнейших городов России по соотношению стоимости и качества жизни

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2014. Екатеринбург занял пятое место в интегральном рейтинге 100 крупнейших городов России по ...

28.03.2013 Екатеринбург занял третье место в рейтинге инновационных городов России

Екатеринбург вошел в рейтниг инновационных городов мира по версии Innovation Cities Global Index. Столица Урала стала ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с
Архив новостей
Август 2023 (536)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18