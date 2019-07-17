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Число банкротов-физлиц в России превысило 126 тыс. человек
17 июль 2019 (13:20)
УрБК, Москва, 17.07.2019. В России за первые шесть месяцев 2019 года число банкротов-физлиц выросло на 31 тыс. 016 человек, до 126 тыс. 582 человек. Об этом сообщает портал «Банки.ру» со ссылкой на данные аналитической службы юридической компании «Стопдолг».
На 1 июля в РФ уже насчитывалось 87 банкротов на 100 тыс. человек населения, тогда как на 1 января этого года коэффициент банкротств равнялся еще 65. Стоит отметить, что этот показатель сильно варьируется в зависимости от региона: от 4-7 в Крыму, Дагестане и Севастополе до 229 в Вологодской области.
«Прогноз на 2019 год оправдывается: мы ожидаем пятидесятипроцентного роста количества банкротов в стране по сравнению с прошлым годом», ― комментирует директор компании «Стопдолг» Валентина Зебницкая.
Отмечается, что большее количество банкротов-физлиц по-прежнему фиксируется в Москве (9,75 тыс. человек) и Московской области (7,58 тыс.), Санкт-Петербурге (6,12 тыс. банкротов). В десятку регионов по этому показателю также входят Башкирия, Краснодарский край, Свердловская, Самарская области, Новосибирская, Ростовская и Челябинская области.
«В настоящее время мы не связываем величину коэффициента обанкроченности с уровнем закредитованности населения. Сейчас показатель отражает скорее активность юридических компаний, действующих в том или ином регионе. Они ведут работу по повышению правовой грамотности граждан, и в результате количество дел растет», ― сказала Валентина Зебницкая.
На 1 июля в РФ уже насчитывалось 87 банкротов на 100 тыс. человек населения, тогда как на 1 января этого года коэффициент банкротств равнялся еще 65. Стоит отметить, что этот показатель сильно варьируется в зависимости от региона: от 4-7 в Крыму, Дагестане и Севастополе до 229 в Вологодской области.
«Прогноз на 2019 год оправдывается: мы ожидаем пятидесятипроцентного роста количества банкротов в стране по сравнению с прошлым годом», ― комментирует директор компании «Стопдолг» Валентина Зебницкая.
Отмечается, что большее количество банкротов-физлиц по-прежнему фиксируется в Москве (9,75 тыс. человек) и Московской области (7,58 тыс.), Санкт-Петербурге (6,12 тыс. банкротов). В десятку регионов по этому показателю также входят Башкирия, Краснодарский край, Свердловская, Самарская области, Новосибирская, Ростовская и Челябинская области.
«В настоящее время мы не связываем величину коэффициента обанкроченности с уровнем закредитованности населения. Сейчас показатель отражает скорее активность юридических компаний, действующих в том или ином регионе. Они ведут работу по повышению правовой грамотности граждан, и в результате количество дел растет», ― сказала Валентина Зебницкая.
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