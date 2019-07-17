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В Челябинской области задержали более 20 тонн дынь и арбузов из Казахстана

УрБК, Челябинск, 17.07.2019. В Челябинской области задержали 20,4 т дынь и арбузов с недействительным фитосанитарным сертификатом страны отправления, направлявшихся из Казахстана в Курган. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.



Ввозимые с нарушением законодательства РФ бахчевые были обнаружены сотрудниками ведомства на российско-казахстанском участке границы на пункте пропуска МАПП «Бугристое». В фитосанитарном сертификате было установлено несоответствие информации с реально перевозимым грузом — в документах отсутствовали сведения о дынях.



«Данный факт является нарушением решения комиссии Таможенного союза от 18 .06 2010 г. № 318. В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз данной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен, выдано предписание на возврат груза, перевозчик привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. Транспортное средство с растительной продукцией под контролем сотрудников Россельхознадзора сопровождено за пределы РФ», — говорится в сообщении.

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