Новости дня

В Екатеринбурге в первом полугодии ввели в эксплуатацию более 250 тыс. кв. м. жилья

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. В Свердловской области за I половину 2019 года сдано 704 тыс. кв. м. жилья, сообщает департамент информационной политики региона.



Большая часть от общего объема сданного жилья приходится на Екатеринбург — 253 тыс. кв. м. На втором месте находится Сысертский городской округ — 64 тыс. кв. м. жилья. Далее следуют Верхняя Пышма (41,9 тыс. кв. м.), Белоярский городской округ (30,6 тыс. кв. м. жилья) и Березовский (29 тыс. кв. м. жилья).



В июне 2019 года в эксплуатацию на Среднем Урале введено 135,6 тыс. кв. м. жилья.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:00</span><br /><strong>В Екатеринбурге в первом полугодии ввели в эксплуатацию более 250 тыс. кв. м. жилья</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. В Свердловской области за I половину 2019 года сдано 704 тыс. кв. м. жилья, сообщает департамент информационной политики региона.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088448-v-ekaterinburge-v-pervom-polugodii-vveli-v-ekspluataciyu-bolee-250-tys-kv-m-zhilya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: