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В Екатеринбурге в первом полугодии ввели в эксплуатацию более 250 тыс. кв. м. жилья

17 июль 2019 (09:00)

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. В Свердловской области за I половину 2019 года сдано 704 тыс. кв. м. жилья, сообщает департамент информационной политики региона.

Большая часть от общего объема сданного жилья приходится на Екатеринбург — 253 тыс. кв. м. На втором месте находится Сысертский городской округ — 64 тыс. кв. м. жилья. Далее следуют Верхняя Пышма (41,9 тыс. кв. м.), Белоярский городской округ (30,6 тыс. кв. м. жилья) и Березовский (29 тыс. кв. м. жилья).

В июне 2019 года в эксплуатацию на Среднем Урале введено 135,6 тыс. кв. м. жилья.

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