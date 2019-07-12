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Гости «Иннопрома» высоко оценили разработки резидентов Технопарка высоких технологий Свердловской области
12 июль 2019 (17:22)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. Гости международной промышленной выставки «Иннопром-2019» высоко оценили проекты и разработки резидентов Технопарка высоких технологий Свердловской области, сообщает пресс-служба технопарка.
«Шпангоут из инварного сплава НПП «Церий» и беспилотный авиационный комплекс «Юла» представили на стенде Министерства промышленности и науки РФ, в том числе и президенту РФ. 4 проекта резидентов технопарка: «Сплайнекс» — система видео-аналитики «смартвижн», «Иридиум» — продукты для Умного дома, «Ирвэй» — система ночного видения и «Явиар» — оборудование для автоматизации систем управления — были продемонстрированы на стенде Свердловской области. Кстати, системами видео-аналитики «Сплайнекс» был оборудован стенд региона, благодаря этому организаторы смогли получить полезную аналитику о посетителях стенда и использовать ее для будущих проектов», — говорится в сообщении.
Автоматизированные линии «Постэкс» были представлены на собственном стенде резидента.
«Участие в «Иннопроме» обеспечило нам новые перспективные контакты: как потенциальных клиентов по установке наших автоматизированных линий, так и возможных партнеров по поставке комплектующих для повышения функциональности конечного продукта и снижения его себестоимости. Были полезны и работа на стенде, и участие в деловой программе», — заявил генеральный директор предприятия и разработчик Иван Постников.
В рамках «HiTechRoadShow» технопарк представил 6 проектов: автоматизированную аэропонную установку для круглогодичного выращивания овощей, зелени и ягод, разнообразные возможности промышленного дизайна от КарфидовЛаб, переносной лазерный анализатор металлов «Лис1» от «Структурной диагностики», титановый шёлк от НПФ «Темп», российское оборудование для программирования и конструирования роботов от «Роботологии» и технологии для автоматизации складских и производственных процессов с помощью голосовой технологии PICK-BY-VOICE от «Гудбрейнс».
Большим спросом гостей «Иннопрома» пользовались организованные технотуры на площадку технопарка высоких технологий. Суммарно в эти дни в технопарке побывали около сотни предпринимателей, потенциальных инвесторов, представителей инновационных компаний, гостей из Испании, Японии, Филиппин, Австрии, крупных промышленных предприятий РФ.
В лабораториях технопарка гостям свои разработки смогли презентовать 15 резидентов. К примеру, г-жу Рафаэлиту Алдабу, заместителя министра торговли и промышленности Филиппин заинтересовали наработки Инжинирингового Центра технопарка, конструкторы «Роботологии» и 3D-принтеры от MLabs собственного производства. Представитель промышленно-торгового ведомства Филиппин и руководители инновационных компаний обменялись визитками и договорились о продолжении делового общения в онлайн-режиме.
Хорошую отдачу, по мнению резидентов, дала организованная на стенде Свердловской области Биржа контактов. Завязанные новые деловые знакомства потенциально интересны и обещают перерасти во взаимовыгодное сотрудничество.
«Участие в бирже контактов подарило нам возможность насыщенного и заинтересованного общения с большим количеством представителей различных сфер: крупного бизнеса, представителей инновационных структур региона и страны в целом, руководителей различных государственных ведомств. Это было очень интересно и полезно для развития нашего проекта, мы получили обратную связь и сделали некоторые выводы, которые стоит учесть при дальнейшей презентации и вывода на рынок нашего продукта», — рассказал сооснователь «АгротехФарм» Александр Басов.
«Это здорово, что наши резиденты получили такой импульс к развитию. Технопарк сделал все возможное, чтобы эффективно встроиться в созданную на «Иннопроме» систему общения, совместной работы, обмена информацией. Высокую эффективность также показали технотуры, гостям «Иннопрома» мы максимально продемонстрировали разработки резидентов. Сейчас нам предстоит проанализировать итоговые результаты, ну и начинаем готовиться к «Иннопрому-2020», год промчится быстро», — отметил первый заместитель генерального директора технопарка Сергей Демаков.
«Шпангоут из инварного сплава НПП «Церий» и беспилотный авиационный комплекс «Юла» представили на стенде Министерства промышленности и науки РФ, в том числе и президенту РФ. 4 проекта резидентов технопарка: «Сплайнекс» — система видео-аналитики «смартвижн», «Иридиум» — продукты для Умного дома, «Ирвэй» — система ночного видения и «Явиар» — оборудование для автоматизации систем управления — были продемонстрированы на стенде Свердловской области. Кстати, системами видео-аналитики «Сплайнекс» был оборудован стенд региона, благодаря этому организаторы смогли получить полезную аналитику о посетителях стенда и использовать ее для будущих проектов», — говорится в сообщении.
Автоматизированные линии «Постэкс» были представлены на собственном стенде резидента.
«Участие в «Иннопроме» обеспечило нам новые перспективные контакты: как потенциальных клиентов по установке наших автоматизированных линий, так и возможных партнеров по поставке комплектующих для повышения функциональности конечного продукта и снижения его себестоимости. Были полезны и работа на стенде, и участие в деловой программе», — заявил генеральный директор предприятия и разработчик Иван Постников.
В рамках «HiTechRoadShow» технопарк представил 6 проектов: автоматизированную аэропонную установку для круглогодичного выращивания овощей, зелени и ягод, разнообразные возможности промышленного дизайна от КарфидовЛаб, переносной лазерный анализатор металлов «Лис1» от «Структурной диагностики», титановый шёлк от НПФ «Темп», российское оборудование для программирования и конструирования роботов от «Роботологии» и технологии для автоматизации складских и производственных процессов с помощью голосовой технологии PICK-BY-VOICE от «Гудбрейнс».
Большим спросом гостей «Иннопрома» пользовались организованные технотуры на площадку технопарка высоких технологий. Суммарно в эти дни в технопарке побывали около сотни предпринимателей, потенциальных инвесторов, представителей инновационных компаний, гостей из Испании, Японии, Филиппин, Австрии, крупных промышленных предприятий РФ.
В лабораториях технопарка гостям свои разработки смогли презентовать 15 резидентов. К примеру, г-жу Рафаэлиту Алдабу, заместителя министра торговли и промышленности Филиппин заинтересовали наработки Инжинирингового Центра технопарка, конструкторы «Роботологии» и 3D-принтеры от MLabs собственного производства. Представитель промышленно-торгового ведомства Филиппин и руководители инновационных компаний обменялись визитками и договорились о продолжении делового общения в онлайн-режиме.
Хорошую отдачу, по мнению резидентов, дала организованная на стенде Свердловской области Биржа контактов. Завязанные новые деловые знакомства потенциально интересны и обещают перерасти во взаимовыгодное сотрудничество.
«Участие в бирже контактов подарило нам возможность насыщенного и заинтересованного общения с большим количеством представителей различных сфер: крупного бизнеса, представителей инновационных структур региона и страны в целом, руководителей различных государственных ведомств. Это было очень интересно и полезно для развития нашего проекта, мы получили обратную связь и сделали некоторые выводы, которые стоит учесть при дальнейшей презентации и вывода на рынок нашего продукта», — рассказал сооснователь «АгротехФарм» Александр Басов.
«Это здорово, что наши резиденты получили такой импульс к развитию. Технопарк сделал все возможное, чтобы эффективно встроиться в созданную на «Иннопроме» систему общения, совместной работы, обмена информацией. Высокую эффективность также показали технотуры, гостям «Иннопрома» мы максимально продемонстрировали разработки резидентов. Сейчас нам предстоит проанализировать итоговые результаты, ну и начинаем готовиться к «Иннопрому-2020», год промчится быстро», — отметил первый заместитель генерального директора технопарка Сергей Демаков.
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