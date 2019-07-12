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Официальный курс доллара США вырос на 2,6 коп., евро — на 0,41 коп.

12 июль 2019 (14:57)

УрБК, Москва, 12.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 июля 2019 года. Курс долл. США вырос на 2,6 коп. до 63,02 руб., евро — на 0,41 коп. до 71,01 руб.

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