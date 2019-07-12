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Система менеджмента компании «ФОРЭС» подтвердила свое соответствие международному стандарту
12 июль 2019 (11:49)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. Система менеджмента качества ООО «ФОРЭС» подтвердила свое соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015, сообщает пресс-служба компании.
«Второй наблюдательный аудит этой системы прошел в начале июня 2019 года. В рамках аудита были проверены Управление «ФОРЭС», Асбестовское отделение, Курьинское подразделение, а также дочернее предприятие — шадринское ООО «Технокерамика», — говорится в сообщении.
По итогам проверки аудиторы немецкой компании TUV NORD CERT GmbH подтвердили, что работа этих структур соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Соответствующий сертификат продлен на один год.
В следующем, 2020 году, СМК ООО «ФОРЭС» предстоит пройти ресертификацию, которая предполагает более подробную проверку. Повторно пройдут сертификацию также ООО «Технокерамика» и партнер компании — «Богдановичский керамзит».
«Второй наблюдательный аудит этой системы прошел в начале июня 2019 года. В рамках аудита были проверены Управление «ФОРЭС», Асбестовское отделение, Курьинское подразделение, а также дочернее предприятие — шадринское ООО «Технокерамика», — говорится в сообщении.
По итогам проверки аудиторы немецкой компании TUV NORD CERT GmbH подтвердили, что работа этих структур соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Соответствующий сертификат продлен на один год.
В следующем, 2020 году, СМК ООО «ФОРЭС» предстоит пройти ресертификацию, которая предполагает более подробную проверку. Повторно пройдут сертификацию также ООО «Технокерамика» и партнер компании — «Богдановичский керамзит».
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