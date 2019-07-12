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Директор Бакальского рудоуправления погасил многомиллионный долг после возбуждения 31 уголовного дела
12 июль 2019 (10:53)
УрБК, Челябинск, 12.07.2019. Директор Бакальского рудоуправления погасил долг в 20 млн руб. после возбуждения нескольких десятков уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
«Органом дознания УФССП России по Челябинской области изначально было возбуждено 31 уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 177 и 315 УК РФ. Сумма долга по исполнительным производствам, в рамках которых были возбуждены уголовные дела, составляла около 21 млн руб. В числе взыскателей — арендодатель, партнеры предприятия, охранные организации, налоговые органы и прочие», — говорится в сообщении.
Саткинский городской суд признал директора виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» и статьей 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» и назначил за каждый вид преступления штраф по 70 тыс. руб., окончательно по совокупности преступлений — 90 тыс. руб.
Осужденный погасил штраф добровольно.
«Данные преступления уже бывший руководитель ООО «Бакальское рудоуправление» совершил повторно. В мае 2018 года он также был осужден по указанным статьям и приговорен к штрафам. В настоящее время он руководит крупным предприятием в Свердловской области», — сообщили в УФССП.
«Органом дознания УФССП России по Челябинской области изначально было возбуждено 31 уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 177 и 315 УК РФ. Сумма долга по исполнительным производствам, в рамках которых были возбуждены уголовные дела, составляла около 21 млн руб. В числе взыскателей — арендодатель, партнеры предприятия, охранные организации, налоговые органы и прочие», — говорится в сообщении.
Саткинский городской суд признал директора виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» и статьей 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» и назначил за каждый вид преступления штраф по 70 тыс. руб., окончательно по совокупности преступлений — 90 тыс. руб.
Осужденный погасил штраф добровольно.
«Данные преступления уже бывший руководитель ООО «Бакальское рудоуправление» совершил повторно. В мае 2018 года он также был осужден по указанным статьям и приговорен к штрафам. В настоящее время он руководит крупным предприятием в Свердловской области», — сообщили в УФССП.
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