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В Свердловской области в 1,5 раза выросло число нераскрытых мошенничеств
12 июль 2019 (09:01)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. В Свердловской области по итогам первого полугодия 2019 года на 46,5% увеличилось число нераскрытых преступлений, связанных с мошенничеством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
К первой половине текущего года оставались нераскрытыми 1 тыс. 899 преступлений по причине отсутствия подозреваемых в деле.
Также, согласно статистике, наибольшее количество преступлений в сфере мошенничества совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (54,3%).
К первой половине текущего года оставались нераскрытыми 1 тыс. 899 преступлений по причине отсутствия подозреваемых в деле.
Также, согласно статистике, наибольшее количество преступлений в сфере мошенничества совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (54,3%).
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