Новости дня

Налоговые органы доначислили крупнейшим табачным компаниям РФ 60 млрд рублей

УрБК, Москва, 11.07.2019. ФНС по итогам выездных проверок доначислили российским подразделениям Imperial Tobacco, British American Tobacco, Philip Morris International (PMI), а также «Донскому табаку» (с 2018 года входит в Japan Tobacco International, JTI) 60 млрд руб. без учета пеней и штрафов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.



Федеральная налоговая служба активно проверяет табачные компании последние два года. Служба обратила внимание на резко возраставший в четвертом квартале выпуск сигарет, которые производители старались отгрузить в этот же период аффилированным с ними дистрибуторам. Искусственно наращивая продажи, компании фиксировали ставки акциза до их повышения с нового года и тем самым снижали налоговую нагрузку, уточняет собеседник газеты.



По данным издания, претензии налоговиков к российской «дочке» British American Tobacco — почти 40 млрд руб., а Imperial Tobacco может заплатить до 16,4 млрд руб. Кроме того, нескольких миллиардов рублей налогов доначислено «Донскому табаку» по итогам проверок за 2014-2016 годы. Сумма доначислений Philip Morris International пока уточняется, сказал один из источников «Ведомостей».



По словам собеседника газеты, налоговики ещё не завершили отдельные проверки, по другим проверкам ещё не все решения вступили в законную силу. Возможно, какие-то компании захотят оспорить доначисления, а какие-то — добровольно исполнить решения без судебного разбирательства, отмечает он.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:39</span><br /><strong>Налоговые органы доначислили крупнейшим табачным компаниям РФ 60 млрд рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 11.07.2019. ФНС по итогам выездных проверок доначислили российским подразделениям Imperial Tobacco, British American Tobacco, Philip Morris International (PMI), а также «Донскому табаку» (с 2018 года входит в Japan Tobacco International, JTI) 60 млрд руб. без учета пеней и штрафов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088319-nalogovye-organy-donachislili-krupneyshim-tabachnym-kompaniyam-rf-60-mlrd-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: