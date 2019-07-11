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Росатом представил на «Иннопроме-2019» комплексное решение для «умных городов»

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. В Екатеринбурге в рамках деловой программы X международной промышленной выставки «Иннопром-2019» состоялась дискуссия «Интеллектуальные решения для «умных городов». В мероприятии принял участие Максим Исаев. Об этом сообщает пресс-служба АО «Русатом Инфраструктурные решения».



«На данный момент в «Банке решений умного города» национального проекта Министерства строительства и ЖКХ РФ «Умный город» зарегистрирован 321 проект. Множество локальных решений Smart City охватывает разные сферы управления жизнедеятельностью городов: энергоэффективность, мониторинг ЖКХ, управление транспортными потоками, «комфортная и безопасная среда», а также платформы для организации коммуникаций с жителями. Избежать такого «лоскутного» видения и встроить все эти решения в единую систему управления городом позволяет проект «Бережливый умный город», который представил на дискуссии Максим Исаев», — говорится в сообщении.



«Города сейчас подвержены изменениям, поэтому требуется постоянная актуализация и настройка различных городских систем под новые требования и вызовы, а также внедрение новых технологически ориентированных подходов. Например, мы разработали методологию «Бережливый умный город» (Lean Smart City). Это технология непрерывных улучшений процессов муниципалитета, повышения их эффективности, снижения потерь, экономии ресурсов на основе современных цифровых инструментов сбора и анализа данных. Технология основана на подходах производственной системы Росатома (ПСР) — культуры бережливого производства и системы непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества», — отметил руководитель проектного офиса «Умный город» компании «Русатом Инфраструктурные решения».



Как отмечает пресс-служба, собственные наработки Росатома в комбинации с обучением участников проекта принципам и подходам «Бережливого умного города» позволяют наиболее эффективно подойти к цифровой трансформации городов, открывают возможности для поэтапного расширения функционала «умного города», исходя из потребностей и стратегических целей города и региона.



Проект уже реализован в Сарове (Нижегородская область), он входит в число лучших практик международной организации устойчивого развития ООН-Хабитат. По оценкам администрации города Сарова, внедрение технологии «Бережливого умного города» приносит не менее 7% экономии городского бюджета в год. Сейчас технология тиражируется в городах атомной отрасли, эта уникальная компетенция Росатома в области цифровизации муниципального управления востребована во многих регионах России.

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