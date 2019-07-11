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Moody's ожидает стагнацию на рынке корпоративного кредитования РФ
11 июль 2019 (10:19)
УрБК, Москва, 11.07.2019. Агентство Moody's ожидает нулевого роста в корпоративном кредитовании РФ. Об этом заявил младший управляющий директор банковской группы агентства по России и СНГ Ярослав Совгира, передает портал «Банки.ру».
«Мы ожидаем практически нулевого роста в корпоративном кредитовании и снижения роста в розничном сегменте», — заявил Я. Совгира.
Отсутствие роста корпоративного кредитования он объяснил нежеланием компаний начинать крупные проекты из-за инвестиционного климата в стране. «Банки дают кредиты корпоративным заемщикам в лучшем случае на пополнение оборотного капитала», — отметил Я. Совгира.
«Мы ожидаем практически нулевого роста в корпоративном кредитовании и снижения роста в розничном сегменте», — заявил Я. Совгира.
Отсутствие роста корпоративного кредитования он объяснил нежеланием компаний начинать крупные проекты из-за инвестиционного климата в стране. «Банки дают кредиты корпоративным заемщикам в лучшем случае на пополнение оборотного капитала», — отметил Я. Совгира.
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