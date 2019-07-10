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Группа ЧТПЗ приняла участие в круглом столе «Инвестиции в регионы: курс на устойчивое развитие»

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2019. На круглом столе медиахолдинга РБК «Инвестиции в регионы: курс на устойчивое развитие», который прошел в рамках Х международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, Группа ЧТПЗ рассказала о планах комплексного развития и благоустройства городской среды города, сообщает пресс-служба предприятия.



Представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, а также экспертного сообщества и промышленных предприятий обсудили эффективное взаимодействие власти и бизнеса, направленное на реализацию ключевых национальных проектов и долгосрочное устойчивое развитие регионов.



Директор по взаимодействию с органами государственной власти Группы ЧТПЗ Михаил Иванов рассказал о совместной работе компании с правительством Свердловской области и администрацией городского округа Первоуральск по благоустройству городских пространств в регионах присутствия.



«Несколько лет назад мы создали инновационные цеха «Высота 239», электросталеплавильный цех «Железный Озон 32», Финишный центр по производству и обработке труб нефтяного сортамента, которые стали новым стандартом металлургического производства — Белой металлургией. Работа на высокотехнологичном оборудовании потребовала привлечения квалифицированных специалистов, которых мы начали готовить по собственной образовательной программе, и сегодня продолжаем системно заниматься развитием профобразования в городах, где работают наши предприятия», — отметил М. Иванов.



По его словам, сейчас Белая металлургия выходит за пределы компании — в город, где каждый пятый житель трудоспособного возраста связан с производством Группы ЧТПЗ.



«Для нас важно, чтобы городская среда, в которой живут, проводят досуг наши сотрудники, их семьи, а также будущие работники, отвечала высоким стандартам комфортного городского пространства и создавала условия для самореализации. Мы уверены, что комплексный подход к развитию городской среды будет способствовать привлечению в моногород человеческого капитала, который, в том числе, будет востребован на промышленном производстве», — заявил М. Иванов.



Напомним, что Группа ЧТПЗ инициировала масштабный проект развития города Первоуральска, который реализуется на основе государственно-частного партнерства. В июне 2019 года было заключено соглашение о сотрудничестве по разработке и реализации Мастер-плана по благоустройству и развитию городской среды Первоуральска, который базируется на концепции создания «умного города» и предусматривает внедрение цифровых решений.



К разработке Мастер-плана привлечена компетентная команда Центра аналитики города под руководством Сергея Капкова. В процессе работы над проектом будут выработаны стратегические решения по трансформации городской инфраструктуры в нескольких направлениях — транспорт, озеленение, освещение, дворовые пространства, стрит-ритейл, благоустройство знаковых объектов для формирования туристических маршрутов. Группа ЧТПЗ направит на разработку мастер-плана 70 млн руб. Он должен стать точкой сборки федеральных государственных программ, целью которых является повышение уровня жизни, создание условий и возможностей для самореализации.



Проект преображения Первоуральска также стал главной темой экспозиции Группы ЧТПЗ на выставке «Иннопром-2019». Компания представила на своем стенде видение развития территорий, где корпоративная философия Белой металлургии, ставшая символом преображения трубников, шагнула за пределы предприятия в городскую среду.

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