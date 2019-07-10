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Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 10 коп.

10 июль 2019 (15:59)

УрБК, Москва, 10.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 июля 2019 года. Курс долл. США вырос на 3,28 коп. до 63,8 руб., евро — на 10,5 коп. до 71,56 руб.

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