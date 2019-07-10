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Президентская оценка Екатеринбурга
10 июль 2019 (12:44)
Президент РФ Владимир Путин 9 июля 2019 года посетил Екатеринбург для участия в глобальном саммите по производству и индустриализации и выставке «Иннопром-2019».
Затем В. Путин встретился со студентами Уральского федерального университета. Как видно из графика главы государства, Екатеринбург встал в один ряд с крупнейшими экономическими и научными центрами страны. На это обратил внимание и сам президент РФ. Отдельной темой визита президента стала Универсиада, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году.
Источник: сайт Кремля
О своем участии во втором глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS-2019) Владимир Путин заявлял еще в прошлом году — во время Петербургского международного экономического форума. Тогда же и было объявлено, что уральская столица примет на своей территории саммит. GMIS-2019, в свою очередь, был объединен по месту и времени проведения с другим крупным бизнес-мероприятием — десятым «Иннопромом».
По прибытии на саммит в конгресс-холл президент объяснил, почему Екатеринбург был выбран в качестве площадки.
«Приветствую вас в одном из крупнейших исторических центров науки, образования и промышленности России — в Екатеринбурге, на Глобальном саммите по производству и индустриализации», — сказал В. Путин в своем приветственном слове, опубликованном на сайте Кремля.
Здесь же глава государства рассказал о подходах России к решению фундаментальных, цивилизованных проблем. В дальнейшем в своем выступлении он рассмотрел вопрос о том, как сочетать инновационные технологии и сохранение природы.
После участия в саммите президент отправился осматривать стенды «Иннопрома-2019». Здесь Владимиру Путину представили макет кластера Универсиады-2023, который планируется построить на территории микрорайона Новокольцовский. Согласно проекту, на площадке планируется разместить Дворец водных видов спорта, крытый гребной канал, а также ряд спортплощадок. Здесь же планируется расположить общежития, медицинский сектор, а также рекреационные и прогулочные пространства. Предполагается, что после завершения студенческих игр на базе кластера планируется объединить спортивные объекты УрФУ.
В администрации Екатеринбурга, в свою очередь, прорабатывают вопрос транспортного обеспечения перспективной площадки развития, в том числе путем строительства ветки скоростного трамвая. Представленной презентацией президент остался доволен.
Тему Универсиады-2023 президент продолжил развивать на встрече со студентами и сотрудниками УрФУ.
«Хочу вас поздравить с тем, что Екатеринбург получил право проведения летней Универсиады в 2023 году. Это хорошее, большое событие для города, для региона, для всей страны, а для университета ещё и очень полезное, имею в виду, что часть зданий и сооружений планируется передать затем университету для того, чтобы собрать с разных площадок, которые разбросаны по всему городу, и создать здесь хорошие, крупные научно-образовательные кластеры», — сказал Владимир Путин.
Помимо Универсиады-2023 на встрече обсуждался вопрос о взаимодействии науки и бизнеса. В частности, глава государства поддержал создание 15 научно-образовательных центров (НОЦ) на территории УрФО. Соглашение о создании 15 НОЦ было подписано 10 июля 2019 года на выставке «Иннопром-2019». Учреждения будут размещены на территориях Свердловской, Курганской и Челябинской областей.
«Цель создания этих научно‑образовательных центров как раз и заключается в том, чтобы объединить науку, образование, производство в один комплекс, чтобы люди лучше понимали, что ожидает промышленность, а промышленность знает, что генерирует наука и образование. Очень рассчитываю, что эти 15 центров, которые заработают в ближайшее время, приведут к такому эффекту», — сказал Владимир Путин.
По его словам, появление таких центров станет одним из драйверов развития региональной экономики.
Встреча в УрФУ стала последним этапом в программе главы государства, после чего он покинул Екатеринбург. Как следует из реакции президента по итогам визита, уральская столица воспринимается на федеральном уровне как важнейший промышленный, научный и инновационный центр. Город продемонстрировал свои возможности в качестве крупнейшей площадки для международных мероприятий, которые формируют новые экономические и научные точки роста. Это говорит о том, что за Екатеринбургом уже прочно закрепился имидж делового центра страны, который может генерировать новые экономические тенденции.
Затем В. Путин встретился со студентами Уральского федерального университета. Как видно из графика главы государства, Екатеринбург встал в один ряд с крупнейшими экономическими и научными центрами страны. На это обратил внимание и сам президент РФ. Отдельной темой визита президента стала Универсиада, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году.
Источник: сайт Кремля
О своем участии во втором глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS-2019) Владимир Путин заявлял еще в прошлом году — во время Петербургского международного экономического форума. Тогда же и было объявлено, что уральская столица примет на своей территории саммит. GMIS-2019, в свою очередь, был объединен по месту и времени проведения с другим крупным бизнес-мероприятием — десятым «Иннопромом».
По прибытии на саммит в конгресс-холл президент объяснил, почему Екатеринбург был выбран в качестве площадки.
«Приветствую вас в одном из крупнейших исторических центров науки, образования и промышленности России — в Екатеринбурге, на Глобальном саммите по производству и индустриализации», — сказал В. Путин в своем приветственном слове, опубликованном на сайте Кремля.
Здесь же глава государства рассказал о подходах России к решению фундаментальных, цивилизованных проблем. В дальнейшем в своем выступлении он рассмотрел вопрос о том, как сочетать инновационные технологии и сохранение природы.
После участия в саммите президент отправился осматривать стенды «Иннопрома-2019». Здесь Владимиру Путину представили макет кластера Универсиады-2023, который планируется построить на территории микрорайона Новокольцовский. Согласно проекту, на площадке планируется разместить Дворец водных видов спорта, крытый гребной канал, а также ряд спортплощадок. Здесь же планируется расположить общежития, медицинский сектор, а также рекреационные и прогулочные пространства. Предполагается, что после завершения студенческих игр на базе кластера планируется объединить спортивные объекты УрФУ.
В администрации Екатеринбурга, в свою очередь, прорабатывают вопрос транспортного обеспечения перспективной площадки развития, в том числе путем строительства ветки скоростного трамвая. Представленной презентацией президент остался доволен.
Тему Универсиады-2023 президент продолжил развивать на встрече со студентами и сотрудниками УрФУ.
«Хочу вас поздравить с тем, что Екатеринбург получил право проведения летней Универсиады в 2023 году. Это хорошее, большое событие для города, для региона, для всей страны, а для университета ещё и очень полезное, имею в виду, что часть зданий и сооружений планируется передать затем университету для того, чтобы собрать с разных площадок, которые разбросаны по всему городу, и создать здесь хорошие, крупные научно-образовательные кластеры», — сказал Владимир Путин.
Помимо Универсиады-2023 на встрече обсуждался вопрос о взаимодействии науки и бизнеса. В частности, глава государства поддержал создание 15 научно-образовательных центров (НОЦ) на территории УрФО. Соглашение о создании 15 НОЦ было подписано 10 июля 2019 года на выставке «Иннопром-2019». Учреждения будут размещены на территориях Свердловской, Курганской и Челябинской областей.
«Цель создания этих научно‑образовательных центров как раз и заключается в том, чтобы объединить науку, образование, производство в один комплекс, чтобы люди лучше понимали, что ожидает промышленность, а промышленность знает, что генерирует наука и образование. Очень рассчитываю, что эти 15 центров, которые заработают в ближайшее время, приведут к такому эффекту», — сказал Владимир Путин.
По его словам, появление таких центров станет одним из драйверов развития региональной экономики.
Встреча в УрФУ стала последним этапом в программе главы государства, после чего он покинул Екатеринбург. Как следует из реакции президента по итогам визита, уральская столица воспринимается на федеральном уровне как важнейший промышленный, научный и инновационный центр. Город продемонстрировал свои возможности в качестве крупнейшей площадки для международных мероприятий, которые формируют новые экономические и научные точки роста. Это говорит о том, что за Екатеринбургом уже прочно закрепился имидж делового центра страны, который может генерировать новые экономические тенденции.
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