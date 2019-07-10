Президентская оценка Екатеринбурга

Источник: сайт Кремля

Источник: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин 9 июля 2019 года посетил Екатеринбург для участия в глобальном саммите по производству и индустриализации и выставке «Иннопром-2019».Затем В. Путин встретился со студентами Уральского федерального университета. Как видно из графика главы государства, Екатеринбург встал в один ряд с крупнейшими экономическими и научными центрами страны. На это обратил внимание и сам президент РФ. Отдельной темой визита президента стала Универсиада, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году.О своем участии во втором глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS-2019) Владимир Путин заявлял еще в прошлом году — во время Петербургского международного экономического форума. Тогда же и было объявлено, что уральская столица примет на своей территории саммит. GMIS-2019, в свою очередь, был объединен по месту и времени проведения с другим крупным бизнес-мероприятием — десятым «Иннопромом».По прибытии на саммит в конгресс-холл президент объяснил, почему Екатеринбург был выбран в качестве площадки.«Приветствую вас в одном из крупнейших исторических центров науки, образования и промышленности России — в Екатеринбурге, на Глобальном саммите по производству и индустриализации», — сказал В. Путин в своем приветственном слове, опубликованном на сайте Кремля.Здесь же глава государства рассказал о подходах России к решению фундаментальных, цивилизованных проблем. В дальнейшем в своем выступлении он рассмотрел вопрос о том, как сочетать инновационные технологии и сохранение природы.После участия в саммите президент отправился осматривать стенды «Иннопрома-2019». Здесь Владимиру Путину представили макет кластера Универсиады-2023, который планируется построить на территории микрорайона Новокольцовский. Согласно проекту, на площадке планируется разместить Дворец водных видов спорта, крытый гребной канал, а также ряд спортплощадок. Здесь же планируется расположить общежития, медицинский сектор, а также рекреационные и прогулочные пространства. Предполагается, что после завершения студенческих игр на базе кластера планируется объединить спортивные объекты УрФУ.В администрации Екатеринбурга, в свою очередь, прорабатывают вопрос транспортного обеспечения перспективной площадки развития, в том числе путем строительства ветки скоростного трамвая. Представленной презентацией президент остался доволен.Тему Универсиады-2023 президент продолжил развивать на встрече со студентами и сотрудниками УрФУ.«Хочу вас поздравить с тем, что Екатеринбург получил право проведения летней Универсиады в 2023 году. Это хорошее, большое событие для города, для региона, для всей страны, а для университета ещё и очень полезное, имею в виду, что часть зданий и сооружений планируется передать затем университету для того, чтобы собрать с разных площадок, которые разбросаны по всему городу, и создать здесь хорошие, крупные научно-образовательные кластеры», — сказал Владимир Путин.Помимо Универсиады-2023 на встрече обсуждался вопрос о взаимодействии науки и бизнеса. В частности, глава государства поддержал создание 15 научно-образовательных центров (НОЦ) на территории УрФО. Соглашение о создании 15 НОЦ было подписано 10 июля 2019 года на выставке «Иннопром-2019». Учреждения будут размещены на территориях Свердловской, Курганской и Челябинской областей.«Цель создания этих научно‑образовательных центров как раз и заключается в том, чтобы объединить науку, образование, производство в один комплекс, чтобы люди лучше понимали, что ожидает промышленность, а промышленность знает, что генерирует наука и образование. Очень рассчитываю, что эти 15 центров, которые заработают в ближайшее время, приведут к такому эффекту», — сказал Владимир Путин.По его словам, появление таких центров станет одним из драйверов развития региональной экономики.Встреча в УрФУ стала последним этапом в программе главы государства, после чего он покинул Екатеринбург. Как следует из реакции президента по итогам визита, уральская столица воспринимается на федеральном уровне как важнейший промышленный, научный и инновационный центр. Город продемонстрировал свои возможности в качестве крупнейшей площадки для международных мероприятий, которые формируют новые экономические и научные точки роста. Это говорит о том, что за Екатеринбургом уже прочно закрепился имидж делового центра страны, который может генерировать новые экономические тенденции.