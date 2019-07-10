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МИД РФ не исключает возможность восстановления авиасообщения с Грузией
10 июль 2019 (12:58)
УрБК, Москва, 10.07.2019. Авиасообщение России с Грузией может быть восстановлено после нормализации ситуации в стране, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД РФ.
«Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении», — сказал собеседник газеты.
Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков. Запрет на перелеты вступил в силу 8 июля.
«Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении», — сказал собеседник газеты.
Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков. Запрет на перелеты вступил в силу 8 июля.
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