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МИД РФ не исключает возможность восстановления авиасообщения с Грузией

УрБК, Москва, 10.07.2019. Авиасообщение России с Грузией может быть восстановлено после нормализации ситуации в стране, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД РФ.



«Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении», — сказал собеседник газеты.



Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков. Запрет на перелеты вступил в силу 8 июля.

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