Важно
В Екатеринбурге средняя цена автомобилей во II квартале выросла на 3%
10 июль 2019 (12:06)
В Екатеринбурге во II квартале 2019 года средняя цена автомобилей выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 442 тыс. руб. Об этом сообщает «Авито Авто» со ссылкой на собственные исследования.
При этом отмечается, что активнее всего покупали машины в четырех сегментах — средний класс, малые автомобили, кроссоверы и большие семейные авто. Суммарно на них пришлось 85,2% продаж, за год их доля выросла на 0,6 процентного пункта.
Самым востребованным среди горожан брендом оказался «АвтоВАЗ» (LADA) со средней ценой 145 тыс. руб., на долю отечественного производителя пришлось 25,7% всех продаж. Уточняется, что Екатеринбург стал одним из 16 крупнейших городов России, где жители предпочитают российские автомобили.
Далее по популярности следует Hyundai со средней ценой 458 тыс. руб. Третье место занимает Toyota — 729 тыс. руб.
В среднем по России во II квартале этого года рост цен на автомобили составил 2,4%. Наибольший скачек цен зафиксирован в Омске — на 11,1% до 340 тыс. руб.
При этом отмечается, что активнее всего покупали машины в четырех сегментах — средний класс, малые автомобили, кроссоверы и большие семейные авто. Суммарно на них пришлось 85,2% продаж, за год их доля выросла на 0,6 процентного пункта.
Самым востребованным среди горожан брендом оказался «АвтоВАЗ» (LADA) со средней ценой 145 тыс. руб., на долю отечественного производителя пришлось 25,7% всех продаж. Уточняется, что Екатеринбург стал одним из 16 крупнейших городов России, где жители предпочитают российские автомобили.
Далее по популярности следует Hyundai со средней ценой 458 тыс. руб. Третье место занимает Toyota — 729 тыс. руб.
В среднем по России во II квартале этого года рост цен на автомобили составил 2,4%. Наибольший скачек цен зафиксирован в Омске — на 11,1% до 340 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге средняя цена автомобилей во II квартале выросла на 3%
- В Екатеринбурге спрос на подержанные легковые автомобили вырос на 59%
- В Екатеринбурге спрос на подержанные легковые автомобили вырос на 59%
- Спрос на подержанные автомобили в Екатеринбурге вырос на 44%
- В Екатеринбурге спрос на подержанные автомобили вырос на 44%