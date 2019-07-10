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Владимир Путин осмотрел стенды на выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге

10 июль 2019 (10:56)

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2019. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Екатеринбург посетил международную промышленную выставку «Иннопром-2019».

Как сообщается на сайте Кремля, глава государства осмотрел выставку Минпромторга РФ, где представлена отечественная мобильная операционная система «Аврора», а также планшетный компьютер «Аквариус». Также президенту РФ показали отечественную систему «умного дома» SmartFlat. Далее В. Путина провели по стендам ряда свердловских предприятий.

Последний раз Владимир Путин посещал выставку «Иннопром» в Екатеринбурге в 2017 году.

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