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Владимир Путин осмотрел стенды на выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2019. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Екатеринбург посетил международную промышленную выставку «Иннопром-2019».



Как сообщается на сайте Кремля, глава государства осмотрел выставку Минпромторга РФ, где представлена отечественная мобильная операционная система «Аврора», а также планшетный компьютер «Аквариус». Также президенту РФ показали отечественную систему «умного дома» SmartFlat. Далее В. Путина провели по стендам ряда свердловских предприятий.



Последний раз Владимир Путин посещал выставку «Иннопром» в Екатеринбурге в 2017 году.

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