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Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро — на 24 коп.

9 июль 2019 (15:29)

УрБК, Москва, 09.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 июля 2019 года. Курс долл. США снизился на 10 коп., до 63,77 руб., евро — на 24 коп. до 71,46 руб.

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