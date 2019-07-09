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Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро — на 24 коп.
9 июль 2019 (15:29)
УрБК, Москва, 09.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 июля 2019 года. Курс долл. США снизился на 10 коп., до 63,77 руб., евро — на 24 коп. до 71,46 руб.
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