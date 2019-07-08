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Глава Екатеринбурга назвал две основные площадки для «Универсиады-2023»

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал две возможные площадки для проведения «Универсиады-2023», сообщает официальный портал города.



«В нашем городе рассматриваются две основные площадки: «ВИЗ-Правобережный» и «Екатеринбург-ЭКСПО». Кроме того, изучаются другие варианты в городе. В любом случае, обе площадки являются перспективными, они должны получить дальнейшее развитие», — сказал А. Высокинский, выступая на стенде Екатеринбурга в рамках «Иннопрома-2019».



По его словам, в настоящее время проводится градостроительное проектирование под «Универсиаду-2023» и рассчитывается смета на инженерную подготовку. Также глава города указал, что для новых объектов мероприятия потребуется своя транспортная сеть.



«Отмечу, что нам необходимо проводить крупные международные мероприятия на территории Екатеринбурга, потому что это способствует развитию инфраструктуры, росту инвестиционной активности, налоги и рабочие места остаются в нашем регионе. Основную подготовку к «Универсиаде» необходимо завершить в I кварте 2023 года. Мы рассчитываем, что Универсиада станет дополнительным подспорьем для дальнейшего развития города. Безусловно, для нас это большая ответственность», — добавил Александр Высокинский.



На прошлой неделе Екатеринбург был выбран местом проведения международных и национальных спортивных соревнований среди студентов «Универсиада-2023».

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