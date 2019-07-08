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В Минтрансе РФ назвали условия для возобновления полетов в Грузию

8 июль 2019 (15:07)

УрБК, Москва, 08.07.2019. В Минтрансе РФ выдвинули несколько условий для возобновления авиасообщения между Россией и Грузией. Требования к грузинской стороне в эфире телеканала «Россия 24» озвучил пресс-секретарь министерства Александр Волков.

По его словам, российские авиационные власти ожидают предоставления программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, а также их аудита. Кроме того, в Минтрансе РФ ожидают, пока власти Грузии погасят задолженность по аэронавигационному обслуживанию.

Напомним, что 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля прямые рейсы между РФ и Грузией. Затем Минтранс РФ уточнил, что запрет распространяется и на грузинских авиаперевозчиков.

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