Новости дня

В Минтрансе РФ назвали условия для возобновления полетов в Грузию

УрБК, Москва, 08.07.2019. В Минтрансе РФ выдвинули несколько условий для возобновления авиасообщения между Россией и Грузией. Требования к грузинской стороне в эфире телеканала «Россия 24» озвучил пресс-секретарь министерства Александр Волков.



По его словам, российские авиационные власти ожидают предоставления программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, а также их аудита. Кроме того, в Минтрансе РФ ожидают, пока власти Грузии погасят задолженность по аэронавигационному обслуживанию.



Напомним, что 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля прямые рейсы между РФ и Грузией. Затем Минтранс РФ уточнил, что запрет распространяется и на грузинских авиаперевозчиков.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">08 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:07</span><br /><strong>В Минтрансе РФ назвали условия для возобновления полетов в Грузию</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 08.07.2019. В Минтрансе РФ выдвинули несколько условий для возобновления авиасообщения между Россией и Грузией. Требования к грузинской стороне в эфире телеканала «Россия 24» озвучил пресс-секретарь министерства Александр Волков.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088216-v-mintranse-rf-nazvali-usloviya-dlya-vozobnovleniya-poletov-v-gruziyu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: