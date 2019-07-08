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В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Гражданской

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2016. В Екатеринбурге ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» продлило сроки закрытия движения автотранспорта по ул. Гражданской от ул. Челюскинцев до дома № 11 до 14 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



«Ограничения связаны с реконструкцией моста по улице Челюскинцев через реку Исеть», — говорится в сообщении.



В администрации Екатеринбурга напоминают, что сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

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