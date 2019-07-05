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Екатеринбургская гордума закрыла заседание от СМИ во время отчета главы города

5 июль 2019 (16:24)

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. Депутаты Екатеринбургской городской думы перешли на закрытый режим заседания во время отчета главы города Александра Высокинского за 2018 год.

Предложение о выдворении журналистов из зала заседания «с голоса» сделал депутат Александр Колесников. Это произошло перед началом выступлений народных избранников (первым должен был выступить А. Колесников — прим. ред.). Большинство депутатов поддержали эту инициативу.

После голосования из зала заседаний выдворили представителей СМИ. Примерно через 15 минут прекратилась онлайн-трансляция из зала заседаний Екатеринбургской городской думы.


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