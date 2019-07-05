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Екатеринбургская гордума закрыла заседание от СМИ во время отчета главы города

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. Депутаты Екатеринбургской городской думы перешли на закрытый режим заседания во время отчета главы города Александра Высокинского за 2018 год.



Предложение о выдворении журналистов из зала заседания «с голоса» сделал депутат Александр Колесников. Это произошло перед началом выступлений народных избранников (первым должен был выступить А. Колесников — прим. ред.). Большинство депутатов поддержали эту инициативу.



После голосования из зала заседаний выдворили представителей СМИ. Примерно через 15 минут прекратилась онлайн-трансляция из зала заседаний Екатеринбургской городской думы.





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