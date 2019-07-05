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Председателя думы Сысертского ГО лишили полномочий за сокрытие имущества

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. Сысертский районный суд досрочно лишил полномочий председателя думы Сысертского городского округа Александра Карамышева, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе судебного заседания представитель надзорного органа доказал, что А. Карамышев предоставил недостоверные сведения о доходах и имуществе.



«При проверке выявлен факт предоставления председателем думы Сысертского городского округа шестого созыва недостоверных сведений о доходах и расходах. Установлено, что он не указал в справках сведения о некоторых банковских счетах, а также о наличии в собственности некоторого недвижимого имущества», — говорится в сообщении.



В справке о доходах, расходах, об имуществе на супругу за 2017 год не было указано иное недвижимое имущество, принадлежащее ей на праве собственности.



После прокурорской проверки информация была направлена областной комиссией по координации работы по противодействию коррупции. Там подтвердили факт нарушения требований антикоррупционного законодательства. Далее вопрос о лишении А. Карамышева полномочий был передан депутата думы Сысертского ГО. Однако народные избранники проголосовали против ухода председателя из представительного органа.



После этого Сысертский межрайонный прокурор обратился в суд.

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