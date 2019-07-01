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Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 42 коп.

1 июль 2019 (15:38)

УрБК, Москва, 01.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 июля 2019 года. Курс долл. США снизился на 2 коп., до 63,05 руб., евро — на 42 коп. до 71,40 руб.

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