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ЦБ: Растущая долговая нагрузка может нести риски для благосостояния россиян

УрБК, Москва, 28.06.2019. Банк России предупредил о возможных рисках для благосостояния граждан при дальнейшем росте долговой нагрузки, говорится в докладе Банка России.



«Появляются риски того, что рост кредитования начинает происходить отчасти за счет уже высоко закредитованных групп населения. По данным бюро кредитных историй Эквифакс, доля кредитов, предоставляемых заемщикам на рефинансирование прошлой задолженности, в течение 2016-2017 годов увеличилась в два раза — с 10 до 20%, что было обусловлено значительным снижением процентных ставок в данный период. В настоящее время доля рефинансирования сохраняется на достигнутом ранее уровне 20%. Учитывая некоторый рост процентных ставок в IV квартале 2018 — I квартале 2019 года, это может свидетельствовать об увеличении долговой нагрузки части заемщиков, которые наращивают задолженность, чтобы погасить ранее взятые кредиты», — отмечают эксперты банка.



Также ЦБ уточняет, что дальнейшее увеличение доли выдач кредитов заемщикам с высоким уровнем показателя долговой нагрузки формирует предпосылки к росту рисков в сегменте необеспеченного потребительского кредитования.



«Ретроспективный анализ данных за 2012-2018 годы показывает, что сегменты необеспеченных потребительских кредитов с высокой долговой нагрузкой заемщика (ПДН более 50%) более чувствительны к ухудшению макроэкономического фона по сравнению с кредитам с ПДН менее 30%», — добавляют аналитики ЦБ.



Также, согласно данным опросов, долговая нагрузка на макроуровне в значительной степени растет за счет увеличения количества уникальных заемщиков, то есть роста проникновения кредитов в экономику. По данным ФОМ, доля домохозяйств, в которых есть непогашенные кредиты, в мае 2019 года достигла 44% (против 38% в мае 2018 и 34% в мае 2017 года). Из 44% домохозяйств 32% осуществляют выплаты по потребительским кредитам, а 10% — по ипотеке.



Тем не менее, пока растущая долговая нагрузка не оказывает существенного негативного влияния на доходы населения, говорится в документе.



«Долговая нагрузка населения России в целом (включая и потребительское кредитование, и ипотеку, и кредиты под залог автомобилей) находится на низком уровне относительно других стран, отдельно по необеспеченным кредитам — на среднем уровне. Долговая нагрузка по ним ускорила рост в 2018 году. Однако это в основном обусловлено невысокой задолженностью по ипотеке. Показатель DTI по населению в целом («кредиты физическим лицам к доходам населения») по ипотеке в России — один из самых низких, но по необеспеченным кредитам долговая нагрузка находится на среднем уровне», — уточняется в докладе.



С 2016 по 2017 год долговая нагрузка населения России на макроуровне (отношение платежей населения по кредитам к доходам всего населения) оставалась стабильной, так как рост задолженности компенсировался сокращением ставок по потребительским кредитам в условиях снижения общего уровня ставок в экономике. С начала 2018 года рост необеспеченного потребительского кредитования сопровождается увеличением долговой нагрузки населения на макроуровне, что вызвано стабилизацией процентных ставок и ростом новых выдач. Доля обязательных платежей домохозяйств по необеспеченным потребительским кредитам с 01.04.2018 по 01.04.2019 выросла с 7,5 до 8,4% доходов.

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