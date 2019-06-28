Екатеринбург готовится к «Иннопрому» и GMIS-2019

Екатеринбург через неделю примет два крупнейших мероприятия в сфере экономики. Одно из них — Х международная промышленная выставка «Иннопром», ставшая традиционным событием для уральской столицы. Одновременно город примет второй Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS-2019), гостем которого станет президент РФ Владимир Путин. По своим масштабам и нагрузке на город эксперты сравнивают эти мероприятия с ЧМ-2018.«Иннопром» пройдет 8-11 июля в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» (бульвар Экспо, 2). Главной темой выставки в этом году будет металлообработка. Также организаторы представят экспозиции, посвященные машиностроению, робототехнике, интеллектуальным станочным системам для резки и сварки металлов, аддитивным технологиям и мировым тенденциям развития промышленности.Организаторы ожидают, что Х международная промышленная выставка станет крупнейшей за всю свою историю. Число национальных экспозиций, по сравнению с 2018 годом, увеличилось почти вдвое — до 15 площадок. Впервые на «Иннопроме» свои проекты представят Австрия, Тайвань, Франция и Казахстан.В этом году в качестве страны-партнера выставки по личному приглашению президента РФ Владимира Путина выступает Турецкая Республика. Её экспозиция будет представлена в павильоне №1 и станет одной из ключевых на «Иннопроме». Здесь будут представлены новейшие технологии и разработки турецких компаний в сфере промышленности.Стенд Екатеринбурга с номером 1D3 расположится в этом же павильоне и займет два этажа. Его площадь составит 176 кв. м, здесь будет комната для переговоров и конференц-зал на 80 человек.Экспозицию откроет глава города Александр Высокинский. В первый день здесь презентуют концепцию развития районов Екатеринбурга. В это время на стенде Свердловской области пройдет дискуссия «Реализация стратегий муниципальных образований в контексте национальных целей». В мероприятии примут участие А. Высокинский, первый замглавы города Александр Ковальчик, представители аппарата полпреда президента РФ в УрФО, Министерства экономики и территориального развития Свердловской области.Во второй день выставки на городском стенде состоится заседание Координационного совета администрации Екатеринбурга по инвестициям, пройдет презентация материалов конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции административно-культурного центра в Академическом районе, дискуссия «Комфортные города как приоритет развития». Начальник департамента информатизации администрации Екатеринбурга Александр Немтинов проведет презентацию «Концепции построения Умного города», а также участникам будет представлена информационная система «Контроль земляных работ».10 июля на городской площадке пройдет открытое заседание совета по развитию рекреационных и общественных пространств города, где будет рассмотрена концепция комплексного благоустройства территории в центре Екатеринбурга. Комитет промышленной политики и развития предпринимательства организует презентационную сессию об инновационных проектах города. Также здесь состоится дискуссия «V Уральская индустриальная биеннале современного искусства».В последний день «Иннопрома-2019» в рамках работы городского стенда пройдет подготовленный департаментом образования квест «Путешествие по Цифрограду», в котором примут участие дети, отдыхающие в загородных оздоровительных лагерях.В рамках «Иннопрома-2019» на территории Конгресс-центра (общей площадью 41,6 тыс. кв. м) 9-11 июля пройдет Глобальный саммит производства и индустриализации. Об организации GMIS-2019 в Екатеринбурге еще в прошлом году объявил Владимир Путин. Напомним, что само мероприятие является совместной инициативой Министерства энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).В рамках саммита будут обсуждаться технологии, вдохновленные природой, их влияние на промышленность и жизнь людей, роль в достижении Целей в области устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций. Организаторы ожидают, что в GMIS-2019 примут участие около 2 тыс. участников (без учета посетителей саммита). Главными гостями станут глава российского государства, а также члены Правительства РФ.В общей сложности оба мероприятия, как ожидается, посетят более 50 тыс. человек. Опыт проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году показал, что инфраструктура Екатеринбурга готова к подобным нагрузкам. Об этом, в частности, было заявлено на совещании по подготовке к GMIS-2019, которое прошло в горадминистрации 27 июня.«На сегодняшний день почти 90% номерного фонда Екатеринбурга забронировано к дате проведения промышленной выставки и саммита GMIS. В одних только гостиницах нашего города может разместиться свыше 11 тысяч человек. Прошедший в 2018 году чемпионат мира по футболу показал, что мы готовы к проведению крупных международных мероприятий», — рассказал на заседании заместитель председателя комитета по организации бытового обслуживания администрации Екатеринбурга Кирилл Чижов.Учитывая, огромный опыт, который получил Екатеринбург во время чемпионата мира, можно рассчитывать на высокий уровень проведения предстоящих мероприятий. Это, в свою очередь, станет хорошей базой для развития как «Иннопрома», так и города в качестве площадки для проведения крупнейших международных мероприятий.